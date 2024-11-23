Edirne Valisi Sezer'den Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü mesajı yayımladı.

Sezer, mesajında, fethedildiği 1361'den işgal yıllarına kadar Balkanların barış ve huzur kenti olan Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Tarihin geçmişi olmayanın, geleceğinin de olmayacağı örnekleriyle dolu olduğunu ifade eden Sezer, yüzyıllar boyunca barış ve huzurun hüküm sürdüğü Edirne'nin tarihinde en karanlık ve acı günlerini 102 yıl önce yaşadığını ve binlerce şehit verilerek yeniden vatan toprağı yapıldığını belirtti.

Balkan ülkelerinin 1912'de Osmanlı İmparatorluğuna karşı giriştiği savaşta, Edirne Müdafi Şükrü Paşa kumandasındaki kahraman askerlerin 155 gün boyunca şehri kahramanca savunduğunu ancak 26 Mart 1913'te teslim olmak zorunda kaldıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti: "Tarihinin en karanlık ve acı günlerini bu dönemde yaşayan Edirne işgalle birlikte Sarayiçi'nde esir tutulan binlerce evladını şehit vermiştir. Acılarla ve şehitlerin kanlarıyla yoğrulan bu topraklar son olarak 1. Dünya Savaşı sırasında Mondros Mütarekesi'nin ardından 25 Temmuz 1920'de işgale uğramış, Mudanya Ateşkes antlaşmasının ardından 25 Kasım 1922 tarihinde teslim alınmıştır.

Edirne geçmişte olduğu gibi bugün de Balkanların tarih ve kültür başkenti olma özelliğini sürdürmektedir. Bu kadim topraklarla barış ve huzurun hüküm sürmesi, iş birliklerinin arttırılması amacıyla faaliyete geçirdiğimiz Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformuyla Balkan ülkeleri ve şehirleriyle ilişkilerimizi daha üst seviyeleri çıkarmak gönül coğrafyamızdaki soydaşlarımızla gönül köprüleri kurmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz."