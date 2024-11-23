Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer'den Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:32 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer'den Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü mesajı yayımladı.

        Sezer, mesajında, fethedildiği 1361'den işgal yıllarına kadar Balkanların barış ve huzur kenti olan Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

        Tarihin geçmişi olmayanın, geleceğinin de olmayacağı örnekleriyle dolu olduğunu ifade eden Sezer, yüzyıllar boyunca barış ve huzurun hüküm sürdüğü Edirne'nin tarihinde en karanlık ve acı günlerini 102 yıl önce yaşadığını ve binlerce şehit verilerek yeniden vatan toprağı yapıldığını belirtti.

        Balkan ülkelerinin 1912'de Osmanlı İmparatorluğuna karşı giriştiği savaşta, Edirne Müdafi Şükrü Paşa kumandasındaki kahraman askerlerin 155 gün boyunca şehri kahramanca savunduğunu ancak 26 Mart 1913'te teslim olmak zorunda kaldıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Tarihinin en karanlık ve acı günlerini bu dönemde yaşayan Edirne işgalle birlikte Sarayiçi'nde esir tutulan binlerce evladını şehit vermiştir. Acılarla ve şehitlerin kanlarıyla yoğrulan bu topraklar son olarak 1. Dünya Savaşı sırasında Mondros Mütarekesi'nin ardından 25 Temmuz 1920'de işgale uğramış, Mudanya Ateşkes antlaşmasının ardından 25 Kasım 1922 tarihinde teslim alınmıştır.

        Edirne geçmişte olduğu gibi bugün de Balkanların tarih ve kültür başkenti olma özelliğini sürdürmektedir. Bu kadim topraklarla barış ve huzurun hüküm sürmesi, iş birliklerinin arttırılması amacıyla faaliyete geçirdiğimiz Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformuyla Balkan ülkeleri ve şehirleriyle ilişkilerimizi daha üst seviyeleri çıkarmak gönül coğrafyamızdaki soydaşlarımızla gönül köprüleri kurmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz."

        Sezer, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamalarında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazileri, aziz şehitleri saygı ve minnetle andığını belirterek, o karanlık günlerde vatanına sahip çıkan Edirne halkına sevgi ve saygılarını sunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
        Bedensel engelli öğretmen çalışma azmiyle öğrencilerine örnek oluyor
        Bedensel engelli öğretmen çalışma azmiyle öğrencilerine örnek oluyor
        Kapıkule'de lüks otomobilde 800 cep telefonu ele geçirildi
        Kapıkule'de lüks otomobilde 800 cep telefonu ele geçirildi
        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin Edirne'de 13 şüpheli gö...
        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin Edirne'de 13 şüpheli gö...
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 2 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi; 1 gözaltı
        Edirne'de 2 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi; 1 gözaltı