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        Kapıkule'de lüks otomobilde 800 cep telefonu ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda lüks araçta 800 akıllı cep telefonu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:16
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        Kapıkule'de lüks otomobilde 800 cep telefonu ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda lüks araçta 800 akıllı cep telefonu yakalandı.

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir otomobil risk analizleri çerçevesinde takibe alındı.

        Ekipler, sürücünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracı x-ray taramasına gönderdi.

        Taramada aracın farklı bölgelerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

        Yapılan aramada 800 akıllı cep telefonu ve telefon kılıfı ele geçirildi.

        Araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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