Kapıkule'de lüks otomobilde 800 cep telefonu ele geçirildi

Yapılan aramada 800 akıllı cep telefonu ve telefon kılıfı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir otomobil risk analizleri çerçevesinde takibe alındı.

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