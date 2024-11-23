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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:35
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y., yakalandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y.'yi gözaltına aldı. 'Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olmak' suçundan arandığı belirlenen F.Y., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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