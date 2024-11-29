Edirne'de sıcak asfalt çalışmaları hava şartlarının müsaade ettiği kadar kesintisiz sürecek

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yol yapım ekiplerinin bu yıl kurum tarihinin sıcak asfalt serim rekorunu kırdıklarını belirterek çalışmaların hava şartlarının çalışmaları etkileyecek seviyeye gelene kadar devam edeceğini söyledi.

Edirne İl Genel Meclisi birleşimine katılan Ciğerci, İl Özel İdaresinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Ciğerci, alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla kente pek çok eser kazandırmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Köy yollarının sıcak asfaltla kaplanması için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Ciğerci, yolların otoyol kalitesinde sıcak asfaltla buluştuğunu dile getirdi. Ciğerci, büyük bir çaba ve gayretle yol ve ulaşım alanındaki hedeflerine ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sıcak asfaltta kurum tarihi rekorunu kırarak önemli bir seviyeye geldik. Yaklaşık 100 kilometre sıcak asfalt ve bunun yanında 50 kilometre sathi kaplama yolu bitirmiş olduk. Aynı zamanda ihtiyaç olan köylerimizde köprülerimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kar yağışının bereketini inşallah görürüz. Kar yağışının ve yağmurların bereketi gelene kadar sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son olarak Uzunköprü Kurtbey-Salarlı köyleri arasındaki 8 kilometrelik sıcak asfalt yol çalışmasına başladık. Çalışmalarımız Meriç ilçesinde sürüyor. Edirne'mize yakışacak yollar yapma sözümüz var. 2025 yılında da bu çalışmalarımız sürecek."