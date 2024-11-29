Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen üniversite personelini tebrik etti

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı'yı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen üniversite personelini tebrik etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı'yı tebrik etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezinde sağlık teknisyeni olarak çalışan Abacı'nın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı hatırlatıldı.

        Ahşabı işleyerek eski ulaşım araçlarının minyatürlerini yapan Abacı'nın aldığı ödülün Edirne'de olduğu gibi üniversitede de sevinçle karşılandığı belirtildi.

        Rektör Hatipler'in makamında kabul ettiği Abacı'yı tebrik ederek, fincan takımı hediye ettiği ve çalışmalarında başarı dilediği ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipler, üniversite personelinin önemli bir ödüle layık görülmesinin gurur ve mutluluk verici olduğunu, kaybolmaya yüz tutmuş olan el sanatlarının yaşaması ve yeni kuşaklara aktarılması için üniversite olarak her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

        Abacı'nın da Hatipler'e yapmış olduğu minyatür talikayı takdim ettiği ziyarette rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır'ın da yer aldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi

        Benzer Haberler

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü a...
        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü a...
        Edirne'de sıcak asfalt çalışmaları hava şartlarının müsaade ettiği kadar ke...
        Edirne'de sıcak asfalt çalışmaları hava şartlarının müsaade ettiği kadar ke...
        Edirneli zanaatkar Abacı "Yaşayan İnsan Hazinesi" olmaktan onur duyuyor
        Edirneli zanaatkar Abacı "Yaşayan İnsan Hazinesi" olmaktan onur duyuyor
        Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi ile bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi...
        Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi ile bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi...
        El freni çekilmeyen otomobil, araca ve ağaca çarptı; sürücü yaralandı
        El freni çekilmeyen otomobil, araca ve ağaca çarptı; sürücü yaralandı
        Balkanlar'daki türbeler Türk kültürünün bölgedeki mührünü oluşturuyor
        Balkanlar'daki türbeler Türk kültürünün bölgedeki mührünü oluşturuyor