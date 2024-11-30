Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

        Edirne'de yaşayan emekli resim öğretmeni, fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz (94) son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yaşayan emekli resim öğretmeni, fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz (94) son yolculuğuna uğurlandı.

        Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitiren Yılmaz için öğle vakti Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, eşi Kutsal, çocukları Ahmet ve Alper Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serdar İyiiz, fotoğraf sanatçıları ile vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine götürüldü.

        Yılmaz, 1958 yılından buyana çektiği yaklaşık 100 bin fotoğrafla Edirne'nin görsel arşivini oluşturmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Sahte içki kabusunda ölüm kuryesi detayı!
        Sahte içki kabusunda ölüm kuryesi detayı!
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Makak, Türkiye'nin kalkınmaya devam ett...
        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Makak, Türkiye'nin kalkınmaya devam ett...
        Edirne'de üretilen seramik tabaklar yurt dışında masaları süslüyor
        Edirne'de üretilen seramik tabaklar yurt dışında masaları süslüyor
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Atatürk Mahallesi'nde vatandaşlarla bir ar...
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Atatürk Mahallesi'nde vatandaşlarla bir ar...
        Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan talika ustası, mesleğini gele...
        Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan talika ustası, mesleğini gele...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu