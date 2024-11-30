Edirne'de fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Törene, eşi Kutsal, çocukları Ahmet ve Alper Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serdar İyiiz, fotoğraf sanatçıları ile vatandaşlar katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitiren Yılmaz için öğle vakti Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

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