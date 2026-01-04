Meriç'in Subaşı beldesinde TOKİ konutlarının temeli atıldı

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde İlk Evim ve İlk İş Yerim Projesi kapsamında TOKİ konutlarının temeli atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ilk etapta 90 konut ve 4 ticaret merkezi yapılacağını belirtti.

Konutların yanına sosyal alanlar da inşa edileceğini aktaran Tüfekçi, "İkinci etapta ise 60 konut yapılacak, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, beldemize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'a ve AK Parti İl Başkanımız Belgin İba'ya en kalbi duygularla teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İba da vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini belirterek, konutların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından inşaatının temeline ilk beton döküldü.

Törene, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, AK Parti Meriç İlçe Başkanı Hüsamettin Demirkan, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.