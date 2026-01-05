Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de 128 parça porselen ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 18:33 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:33
        Edirne'de 128 parça porselen ele geçirildi
        Edirne'de 128 parça porselen ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule'den yurda giren bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada, Avrupa'dan kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 128 parça porselen ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

