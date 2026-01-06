Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sulama yatırımları artacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yılda Edirne genelinde sulama yatırımlarının artarak devam edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:49 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:56
        Edirne'de sulama yatırımları artacak
        Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yılda Edirne genelinde sulama yatırımlarının artarak devam edeceğini bildirdi.

        Sezer, İbriktepe köyünde bir tesiste muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

        Toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyen Sezer, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

        Edirne'nin kırsal nüfusunun yoğun olduğuna dikkati çeken Sezer, kentin tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Tarım ve hayvancılığın daha da geliştirilmesi için sulanabilir alanların artırılması gerektiğini vurgulayan Sezer, suyun verimli kullanımının büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Bu kapsamda yürütülen çalışmalara değinen Sezer, "Çakmak Barajı iletim hattı tamamlandı. Şu ana kadar 10 milyon metreküpün üzerinde suyu baraja vermiş durumdayız." dedi.

        Sezer, bölgeye su sağlayan diğer barajların doluluk oranlarını artırmak için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Geçen yıl Edirne'de ciddi bir kuraklık yaşandığını hatırlatan Sezer, DSİ'nin raporlarına göre bu yılın daha kurak geçmesinin beklendiğini kaydetti.

        Temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Sezer, "Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanacağız. Deprem bölgesindeki yoğun yatırımlara rağmen Edirne'de Çakmak ve Çömlekköy barajları başta olmak üzere Hamzadere ve Meriç sulama sistemleri ile İl Özel İdaresi tarafından 74 küçük sulama sistemini geçen yıl hayata geçirdik. Sulama yatırımlarını sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların Edirne'de yürütülen çalışmalara destek verdiğini dile getiren Sezer, yeni organize sanayi bölgeleri, köylerdeki sıcak asfalt çalışmaları ve güneş enerji sistemlerine yönelik yatırımların da yeni yılda devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ile kurum müdürleri katıldı.

