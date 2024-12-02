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        Edirne'de "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tamamlandı

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odasınca (ETSO) yürütülen "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:53
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        Edirne'de "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tamamlandı
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        Edirne Ticaret ve Sanayi Odasınca (ETSO) yürütülen "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tamamlandı.

        ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle odada yürütülen proje için kapanış toplantısı ve sertifika töreni düzenlendi.

        Törende konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, projenin başarıyla tamamlandığını belirterek gastronomi sektörünün geleceği için önemli bir adım attıklarını ifade etti.

        Edirne’nin mutfak kültürüne yeni bir soluk getirecek, ulusal ve uluslararası arenada kenti ve Türkiye'yi başarıyla temsil edecek aşçıları sektöre kazandırdıklarını aktaran Irmak, "Bu projeyle sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacına yanıt verirken, gastronomi alanındaki tüm paydaşların beklentilerine uygun donanımlı bireyler yetiştirmeyi başardık. Oda olarak bu tür projeler ile hizmet sektörünü geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Programda mezunlara sertifikaları Irmak, Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve sektör temsilcileri tarafından verildi.

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