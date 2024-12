Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların eşit ve mutlu bir hayat sürmelerine destek olmanın herkesin vicdani ve toplumsal görevi olduğunu belirtti.

Edirne Belediyesi olarak bu anlayışla çalıştıklarını, engelsiz bir yaşamın dayanışma ve sevgiyle mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Engelsiz Yaşam Merkezimiz, engelli kardeşlerimize ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için her gün kapılarını açıyor. Merkezimizde sunulan fizik tedavi, rehabilitasyon, psikolog, diyetisyen ve spor hizmetleriyle hayatlara dokunuyor, zihinsel engelli öğrencilerimize haftanın 5 günü özel programlar sunuyoruz. Kurmayı planladığımız Edirne Dinlenme Evi sadece bir merkez değil, engelli bireylerimizin güvenle nefes alabileceği, ailelerinin ise yüklerini paylaşabileceği sıcak bir yuva olacak. Down Cafe projemizle ise down sendromlu bireylerimizin emeklerini değerli kılacak, onlara istihdam alanı kazandıracak ve sosyal yaşamda kendilerine yer bulmalarına katkı sağlayacağız."