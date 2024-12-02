Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "Edirne Afetlere Hazırlanıyor Çalıştayı"nda deprem ve sellerin etkileri ele alındı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Edirne Afetlere Hazırlanıyor Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Edirne Afetlere Hazırlanıyor Çalıştayı"nda deprem ve sellerin etkileri ele alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Edirne Afetlere Hazırlanıyor Çalıştayı düzenlendi.

        TÜ Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda, deprem ve sellerin etkileriyle afet öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler konuşuldu.

        Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal afetlerle karşı karşıya kalabildiğini söyledi.

        Afetlerden en az can ve mal kaybıyla çıkabilmek için gerekli önlemlerin alındığını belirten Subaşı, kurum ve kuruluşların görevinin oluşabilecek yıkımı, sosyal ve ekonomik hayatta öngörülen zararları en aza indirmek olduğunu dile getirdi.

        Tüm kurum ve kuruluşların işbirliği halinde afetlere hazırlık süreçlerini yönetmesinin çok önemli olduğunu anlatan Subaşı, şunları kaydetti:

        "Bir deprem ve sel taşkınında oluşabilecek hadiseleri öngörüp hazırlık yapmalı. Bu hazırlığı önce bireyler, aileler, kurumlar ve sivil toplum örgütleri yapacak. Bunlar işbirliği halinde yapılacak. AFAD il müdürlükleri daha çok koordinatör rolünde. Herkese verilen gruplar var. Afet anında iletişim ve ulaşım sağlanmalı. Barınma ve yemek ihtiyacı ile zarar tespitinin yapılması lazım. Bu durum ancak önceden planlı çalışmalarla yapılabilir."

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ise sel, taşkın ve deprem gibi afetlerin sadece can ve mal kaybına neden olmadığını, aynı zamanda şehirlerin sosyal dokusunu ve ekonomik yaşamı tehdit ettiğini ifade etti.

        Afetlerin yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu belirten Ergüden, Edirne'nin coğrafi konumu gereği sel ve taşkınlar başta olmak üzere farklı doğal afetlere açık bir kent olduğuna dikkati çekti.

        Zorluklara hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Ergüden, "Geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etmek, toplumumuzu bilinçlendirmek için proaktif bir yaklaşım sergilemek zorundayız." diye konuştu.

        TÜ Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya da çalıştayda sel, taşkın ve depremlerin kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti.

        Açılış programının ardından oturumlara geçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!

        Benzer Haberler

        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Başkanlığın çalışmalarını a...
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Başkanlığın çalışmalarını a...
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Edirne'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Erken sezaryen bebeğin böbrek gelişimine zarar veriyor
        Erken sezaryen bebeğin böbrek gelişimine zarar veriyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        AK Parti'li Aksal: Çerkezköy-Sofya seferlerinin 2025 yılında başlaması plan...
        AK Parti'li Aksal: Çerkezköy-Sofya seferlerinin 2025 yılında başlaması plan...