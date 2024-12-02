Türkiye'de 1900'den sonra meydana gelen depremlerde 150 bine yakın kişi hayatını kaybetti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Türkiye'de 1900 yılından bu yana meydana gelen depremlerde 150 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaya, merkez tarafından Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen "Edirne Afetlere Hazırlanıyor Çalıştayı"nda Türkiye ve Edirne'nin depremselliği hakkında sunum yaptı.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Kaya, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin en çok can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerin başında geldiğini söyledi.

Kaya, Türkiye'de 1900'den bu yana 7'den büyük 28 depremin yaşandığını, bu depremlerin acı kayıplara neden olduğunu vurguladı.

Doktora öğrencisiyle birlikte uluslararası bir veri tabanından yararlanarak Türkiye'deki depremlerin neden olduğu can ve mal kayıplarını araştırdıklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti: