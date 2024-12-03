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        Edirne'de engelliler ve yakınları başarı hikayelerini anlattı

        Edirne'de engelliler ve yakınları, başarı hikayelerini ve hayatlarını kolaylaştıracak isteklerini düzenlenen etkinlikte katılımcılarla paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:11 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:58
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        Edirne'de engelliler ve yakınları başarı hikayelerini anlattı
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        Edirne'de engelliler ve yakınları, başarı hikayelerini ve hayatlarını kolaylaştıracak isteklerini düzenlenen etkinlikte katılımcılarla paylaştı.

        Trakya Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğunca Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Biz de Varız" isimli program düzenlendi.

        Programda Trakya Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu görme engelli Ümit Ekrem Mikyas, konuklara piyano dinletisi sundu.

        Dünyaya geldiğinde doktorların yürüyüp konuşamayacağını söylediğini belirten Mikyas, "Çok ümit bağlamayın demişler ama Allah bir mucize yarattı, bugün burada sizin karşınızda olmaktan çok mutluyum. İlk ve orta öğreniminin ardından 2024 yılında asıl ailem olan Trakya Üniversitesine kaydımı yaptırdım. Burada çok güzel 4 yıl geçirdim ve çok güzel hatıralarım oldu. Mezun olmama rağmen beni bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        İşitme engelli Oğuzhan Tuncay da günlük hayatta ve iş yaşamında yaşadığı zorlukları anlattı.

        İnsanların işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmek için işaret dili öğrenmesi gerektiğini ifade eden Tuncay, "Televizyonda dizilerde filmlerde altyazılar yok, çevirmenler yok. Yanımızda sürekli ailemizden biri olmadığı için soramıyoruz. Konuşan arkadaşlarımıza soruyoruz onlar da bir yerden sonra sıkılıyor. Lütfen televizyonlara altyazı veya kenara bir çevirmen ekleyin." dedi.

        Tuncay, kamu kurumlarındaki tercümen eksiğinin de giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Tekirdağ'da yaşayan matematik öğretmeni ve yazar Süreyya Ülkü Güler de kendisiyle okula gelen down sendromlu kızı İnci sayesinde üstün yetenekli öğrencilerinin engelli bireylere yönelik farkındalığının arttığını belirtti.

        Öğrencilerinin, hazırladıkları projelerle özel gereksinimli gruplar için bir şeyler yapmanın keyfine varmaya başladığını ifade eden Güler, "Kızımla beraber önce kendi arkadaşlarına durumunu anlatmaya çalışırken ortaya bir çocuk kitabı çıkardık. Ana karakteri inci olan "Downsendrella" isimli bir çocuk kitabı var İnci'nin. Kızımla okul öncesi ve ilkokul kategorisindeki kitabımızla beraber söyleşilere gidip farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

        Engelli Hatice Özkan da videokonferansla bağlandığı programda eğitim hayatı, karşılaştığı zorluklar ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

        Programa akademisyenler, öğrenciler ve engelli vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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