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        Edirne Valisi Sezer, evi yanan aileyi ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, evi yanan aileyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:10 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:18
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        Edirne Valisi Sezer, evi yanan aileyi ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, evi yanan aileyi ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde yangın nedeniyle maddi hasar oluşan aileyi ziyaret eden Sezer, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Sezer, gerekli tüm ihtiyaçların giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

        Ziyarette Edirne AFAD Müdürü Elvan Kaya, Edirne Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan hazır bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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