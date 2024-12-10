Edirne Valisi Sezer, evi yanan aileyi ziyaret etti

Sezer, gerekli tüm ihtiyaçların giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde yangın nedeniyle maddi hasar oluşan aileyi ziyaret eden Sezer, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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