Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
Edirne'de, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Edirne'de, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Asayiş timleri, Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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