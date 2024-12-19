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        Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

        Edirne'de yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:09
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        Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
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        Edirne'de yoğun sis etkili oldu.

        Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

        Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 4 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        Galeri
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