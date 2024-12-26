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        Edirne'de sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüphelilere "şafak" operasyonu

        Edirne'de sosyal medyadan silah veya kesici alet paylaşımı yapan ve aranan şüphelilere yönelik "şafak" operasyonu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:25 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:32
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        Edirne'de sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüphelilere "şafak" operasyonu
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        Edirne'de sosyal medyadan silah veya kesici alet paylaşımı yapan ve aranan şüphelilere yönelik "şafak" operasyonu düzenlendi.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden taşınması veya bulundurması yasak olan silah veya kesici aletlerle paylaşım yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu 200 polis, belirlenen adreslere eş zamanlı "şafak" operasyonu gerçekleştirdi.

        Aynı zamanda operasyon yapılan güzergahtaki bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

        Ekiplerin bir kısmının operasyonu sürüyor.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, operasyon öncesi polislere yönelik yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat görev yaptıklarını söyledi.

        Vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir kentte yaşaması operasyon düzenlediklerini aktaran Karaburun, şunları kaydetti:

        "Dün olduğu gibi bugün de gündüz olduğu gibi gece de günün her saatinde, şafak sökerken, gün batarken Edirne'de halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için görev başındayız. Bugün de halkımızın huzurunu daha iyi bir duruma getirebilmek için bir faaliyetimiz olacak.

        Bizler vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir kentte yaşaması için her daim kararlı bir şekilde görevimizin başındayız. Her ne koşulda olursa olsun, Edirne'de hiçbir kanunsuzluğa müsaade etmeyeceğimizi bütün halkımıza hissettireceğiz. Kanun kural tanımayan kim varsa polisimizin nefesi enselerinde olacaktır. Ya devletimizin koyduğu ve hepimizin uyduğu ortak kurallara burada herkes saygı duyacak ve yaşayacak, ya da Edirne polisi hiçbir kuralsızlığa ve kanunsuzluğa göz açtırmayacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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