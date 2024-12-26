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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı sebebiyle başlatılan Arkeoloji Bölümü çalışmalarının ikincisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:55
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        Trakya Üniversitesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı sebebiyle başlatılan Arkeoloji Bölümü çalışmalarının ikincisi düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli ile Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Daniş Baykan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan program, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ergün Karaca'nın "Edirne Yüzey Araştırmaları 2024" başlıklı sunumuyla devam etti.

        Daha sonra 4 oturum halinde gerçekleşen toplantılarda, Prof. Dr. Özlem Çevik ve Yüksek Lisans Öğrencisi Mine Uçmazoğlu "2024 Yılı Ulucak Höyük Çalışmaları", Prof. Dr. Başak Boz "Neolitik Çatalhöyük Sakinlerinin Hayat ve Ölüm Algısının Yeniden Değerlendirilmesi, "Prof. Dr. Daniş Baykan "2024 Yılı Arkeoloji Çalışmaları", Doç. Dr. İlkan Hasdağlı "2024 Yılı Seramik Araştırmaları" ve Dr. Öğr. Üyesi Fuat Yılmaz ise "Efes Kazısı 2024 Çalışmaları" başlıklı sunum yaptı.

        Toplantı, Baykan'ın 2025 yılında Arkeoloji Bölümünün gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgi vermesi ve yapılan genel değerlendirmeyle sona erdi.

        - İpsala Meslek Yüksekokuluna ziyaret

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan, İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

        Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Bayır ve Tan'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Eğitim kalitesinin daha da artırılması görüş alışverişinde bulunuldu.

        Daha sonra Tan ve Bayır, laboratuvar ve sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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