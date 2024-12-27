Vali Yunus Sezer, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti

Ziyaret sırasında mevcut durum ve genel işleyiş hakkında ayrıntılı bilgi alan Sezer, 2024 yılı değerlendirmesi kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Geri Gönderme Merkezi Müdürü Ersin Öztürk ve Grup Başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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