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        Vali Yunus Sezer, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:33 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:34
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        Vali Yunus Sezer, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Ziyaret sırasında mevcut durum ve genel işleyiş hakkında ayrıntılı bilgi alan Sezer, 2024 yılı değerlendirmesi kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Geri Gönderme Merkezi Müdürü Ersin Öztürk ve Grup Başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

        Toplantıda Göç İdaresinin yıl boyunca yürüttüğü faaliyetler ele alındı.

        Ziyaret, Geri Gönderme Merkezindeki incelemelerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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