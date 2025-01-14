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        Tapu işlemlerinde Edirne'de başlayan yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor

        GÖKHAN BALCI - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce pilot bölge olarak Edirne'nin seçildiği "tapuda yapay zeka uygulaması", işlemlerin hızlanmasına katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:54 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:05
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        Tapu işlemlerinde Edirne'de başlayan yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor
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        GÖKHAN BALCI - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce pilot bölge olarak Edirne'nin seçildiği "tapuda yapay zeka uygulaması", işlemlerin hızlanmasına katkı sunuyor.

        Tapu müdürlüklerinde bazı işlemlerin insan eli değmeden sanal zekayla hazırlanarak ilgili müdürlük personeline havale edilmesini sağlayan yazılımsal işlem robotlarının kullanımı 2021'de pilot olarak belirlenen Edirne'de başladı.

        Tapu ve Kadastro 14. (Edirne) Bölge Müdürlüğündeki 3 yıllık uygulama iş yükünün azaltılmasına katkı sağlayınca Genel Müdürlük 2023'te başka tapu müdürlüklerinde de sistemi devreye aldı.

        Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, AA muhabirine, Genel Müdürlüğün yapay zeka destekli robotik uygulamaların kullanılması ve yurt genelinde yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

        Çalışmaların iş akışını hızlandırdığına vurgulayan Akdemir, "Vatandaşlarımızın beklentisi, hızlı ve güvenilir bir şekilde kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ile saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması yönündedir. Tapu ve Kadastro işlemlerinin yapay zeka destekli uygulamalar kullanılarak neticelendirilmesi, vatandaş ihtiyaçlarının hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılanabilmesi anlamına geliyor." dedi.

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, teknolojiyi en iyi kullanan kamu kurumu olarak ödüllendirilmesinin, teşkilatın teknolojik farkındalık ve yatkınlığının en üst düzeyde olduğunu gösterdiğini ifade eden Akdemir, "Bu kapsamda, güzel ülkemizin güzel insanlarına, en kaliteli hizmeti sunabilmek için, yurt genelinde ve işlem hacmi yüksek olan 100 tapu müdürlüğünde pilot uygulama çalışmalarına başlanılmıştır. Uygulamanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar titizlikle devam etmektedir." diye konuştu.

        - 7 gün 24 saat başvuru

        Akdemir, vatandaşların her türlü tapu işlem başvurusunun Web-Tapu Portal üzerinden alındığını anımsattı.

        Başvuru yapanların doğru veri girişi yapmış olmaları kaydıyla talep ettikleri işlemin, otomasyon üzerinden robota yönlendirildiğini ve robot tarafından hazırlanarak işlem süreçlerinin kısaltıldığını anlatan Akdemir, "Sorunsuz bir şekilde ve 7 gün 24 saat esasına dayanan bir iş disipliniyle çalışan, tüm ihtiyaçları giderebilecek ölçüde hizmet sunan yapay zeka destekli robotik uygulamanın yurt genelinde yaygınlaştırılması yönünde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        - İşlem süresi kısalıyor

        Tapu müdürlüklerinde işlemlerin hızlandırılmasını amaçlayan yazılımsal işlem robotları, bazı işlemlerin insan eli değmeden yapılmasını sağlıyor.

        Web Tapu'da oluşturulan ve robotların kabiliyetine uygun işlemlerin başvuruları, servisler aracılığıyla robot kullanıcısına gönderiliyor.

        Robotlar, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ara yüzünde işlemleri hazırladıktan sonra gerekli açıklamaları yazarak yine servisler aracılığıyla başvuruları otomatik havale havuzuna iletiyor.

        Bu başvurular da havale havuzundan müdürlük personeline dağıtılarak işlemlerin hazırlanması sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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