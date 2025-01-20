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        Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu

        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, ilçeye bağlı Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:27
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        Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu
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        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, ilçeye bağlı Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köy kahvehanesinde vatandaşlarla buluşan Kaymakam Yılmaz, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

        Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulacağını belirtti.

        Yılmaz, köyde yaşayan Kıbrıs gazisi Enver Can'ı da ziyaret etti.

        Topraksız tarım serasında üretim yapan Ebubekir Yavuz'u da ziyaret eden Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

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