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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünce "Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:10
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünce "Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte lise öğrencilerine kariyer fırsatları ve üniversitelerin sunduğu olanaklar anlatıldı.

        Programa katılan üniversite temsilcileri bölüm ve programlar hakkında bilgiler vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        - İpsala Belediye Başkanı Kerman, muz seralarında incelemede bulundu

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Antalya'daki muz üretim seralarında incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte düzenlenen Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresine katılan Kerman, daha sonra tarım faaliyetlerinin yapıldığı alanları gezdi.

        Muz seralarını inceleyen Kerman, "En kısa zamanda, ilçedeki sıcak suyumuzu yeryüzüne çıkararak, İpsala'da kendi seralarımızda muz üretmeye başlayacağız. İpsala'nın tarımda sürdürülebilir ve yenilikçi adımlarla gelişmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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