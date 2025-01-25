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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de şehit ailesini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici'nin ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:12 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:20
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de şehit ailesini ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici'nin ailesini ziyaret etti.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Göktaş, Vali Yunus Sezer ile 2012 yılında Siirt'te vatani görevini yaptığı sırada helikopterin düşmesi sonucunda şehit düşen Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici'nin ailesine ziyarette bulundu.

        Şehit Yenici ve tüm şehitler için dua edildi, Bakan Göktaş, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

        Ziyarette AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı ve AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt yer aldı.

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