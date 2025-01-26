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        Edirne'deki hayvan barınağında poşetle çöpe atılan köpek yavruları tedavi altına alındı

        Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 23:34 Güncelleme: 26.01.2025 - 23:39
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        Edirne'deki hayvan barınağında poşetle çöpe atılan köpek yavruları tedavi altına alındı
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        Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

        Barınağı ziyaret eden bazı hayvanseverler çöp konteynerini kontrol ettiğinde poşet içerisinde canlı köpek yavrularını gördü.

        Hayvanseverler tarafından poşetten çıkartılan yavrulara, barınak görevlileri tarafından mama ve su verildi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

        Olayın, barınaktaki bir personel tarafından gerçekleştirildiği öğrenilirken, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu barınağa giderek inceleme yaptı.

        Akın ve Tanrıkulu hayvansever derneklerinin temsilcileriyle görüşüp taleplerini dinledi.

        Olayla ilgili belediye tarafından soruşturma başlatıldı, ilgili personel ise görevden el çektirildi.

        Köpek yavruları 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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