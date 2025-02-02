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        Edirne'de apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de, bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 22:31 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:42
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        Edirne'de apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de, bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi Jandarma Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin balkonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, duman dolan apartmandaki vatandaşları tahliye etti.

        Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine sağlık personelince ambulansta müdahale edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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