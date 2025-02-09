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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala ilçesindeki gübre bayileri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:50
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala ilçesindeki gübre bayileri denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

        Taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla çeşitli kontroller yapan ekipler, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlarını, fiyatlarını ve son kullanım tarihlerini inceledi.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        - Kaymakam Sevgili esnafı ziyaret etti

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, esnafı ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, pazar yeri esnafını ziyaret eden Sevgili, talep ve önerileri dinledi.

        Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Çalıbaşı da yer aldı.

        - Havsa Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Havsa Belediyesi ile HAK-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tesislerinde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve sendika temsilcisi toplu iş sözleşmesini imzaladı.

        Yapılan anlaşma ile işçilerin maaşlarında yüzde 25 oranında artış sağlandı.

        Özden, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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