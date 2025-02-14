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        Edirne'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

        Edirne'de iki evin zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:28 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:32
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        Edirne'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
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        Edirne'de iki evin zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Menzilahir Mahallesi'nde Ferdi Damar'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki eve de sıçradı.

        Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

        Yangın sonrası evi yanan vatandaşlar büyük üzüntü yaşarken, 2 ev kullanılmaz hale geldi.

        Evi yanan Gürkan Damar, AA muhabirine, yangının ilk amcasının evinde başladığını daha sonra kendi evlerine sıçradığını ve tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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