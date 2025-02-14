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        Kadınların ürettiği ürünlerin tek çatı altında satıldığı 'Edirne Yöresel', Türkiye'ye örnek oldu

        EDİRNE Valiliği tarafından, kentteki yerel ürünlerinin tanınırlığının arttırılması amacıyla kadın kooperatiflerinin bir araya getirilerek oluşturulan 'Edirne Yöresel' markası, Türkiye genelinde örnek oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:44 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:50
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        Kadınların ürettiği ürünlerin tek çatı altında satıldığı 'Edirne Yöresel', Türkiye'ye örnek oldu
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        EDİRNE Valiliği tarafından, kentteki yerel ürünlerinin tanınırlığının arttırılması amacıyla kadın kooperatiflerinin bir araya getirilerek oluşturulan 'Edirne Yöresel' markası, Türkiye genelinde örnek oluyor. Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, çalışmalar kapsamında kentteki çeşitli kooperatiflerden alınan 15 ürünle başlayan yolculuğun, 1 yılda 60 ürüne ulaştığını belirterek, "Her geçen gün pazarımız arttı, ürünler güzel olunca, kadınların elleri lezzeti olunca ilk etapta yerel marketler ve E-ticaretle başladığımız bu proje bugün tüm Türkiye'de bilinen ve örnek alınan bir proje oldu" dedi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından 2024 yılı başında başlatılan çalışmalar kapsamında, kentte faaliyet gösteren 15 kadın kooperatifi ve 1 tarımsal kalkınma kooperatifi, tek çatı altında toplanarak, 'Edirne Yöresel' markası oluşturuldu. Proje kapsamında kadınların ürettiği kente özgü yöresel lezzetler ve el emeği ürünlerin tanınırlığının artması amacıyla, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı tarafından çalışmalar başlatıldı. Projenin ilk lansmanı ise 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. Süreç içerisinde, proje kapsamında oluşturulan internet sitesiyle, yurt içindeki pazara satışı sağlanan ürünler aynı zamanda, Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketleri ve zincir marketlerdeki raflarda da yerini aldı.

        '15 ÜRÜNDEN 60 ÜRÜN ÇEŞİDİNE ULAŞTIK'

        Aradan geçen 1 yıllık süreçte, büyük mesafe katedildiğini söyleyen Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, "22 Ocak 2024 tarihinde yapılan lansmanla Edirne Yöresel markası tanıtıldı. İlk tanıtımda kooperatiflerden aldığımız ürün gamı 15-16 çeşitten, projenin üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından bugün 60'a yaklaştı. Her ilçemizden kooperatiflerimizin ürünleri var. Ürünlerimizin üzerinde de hem ürünlerimizin tanıtılması amacıyla ilçelerin isimleri de belirtiliyor. Bununla birlikte kooperatiflerin niş ürünlerini biz marka altında topladık. İlk etapta Meriç yer fıstığının kıymetini, değerini anlayarak, onu paketleme yönünde bir talimatı oldu Sayın Valimizin. Biz de bu kapsamda şehrimizin sembolü olan Edirne kırmızısını da kullanarak bir tasarım yaptık ve paketleme yaptık. İlk olarak Türkiye genelinde zincir marketleri de olan Tarım Kredi Kooperatif marketleriyle görüşüldü. Onlar da ürünü çok beğendiler ve direk marketlerde raflarda yerini aldı. Satışlar iyi olunca, talep görünce, peyderpey ilk etapta Marmara Bölgesi’ne, ilerleyen günlerde de tüm Türkiye'ye Meriç Alibeyköy yer fıstığıyla girdik" dedi.

        'TÜRKİYE'DE BİLİNEN VE ÖRNEK ALINAN BİR PROJE OLDU'

        Üretilen ürünlerin kaliteli olmasıyla, projenin ülke çapında örnek alındığını belirten Bali, "Her geçen gün pazarımız arttı, ürünler güzel olunca, kadınların elleri lezzetli olunca ilk etapta yerel marketler ve E-ticaretle başladığımız bu proje bugün tüm Türkiye'de bilinen ve örnek alınan bir proje oldu. Tabii tek ürünümüz Meriç yer fıstığı değil. Bundan katma değer yaratarak yağını ürettik ki sağlık açısından yer fıstığı yağı da insan vücudunda etkisi olan bir lezzet. Yine yer fıstığı kreması yapılıyor kooperatif tarafından. Diğer kooperatiflerimizde mesela Keşan kooperatifimizde süt reçeli var. Hiçbir katkı olmadan saatlerce kaynatılarak yapılıp karamelize edilip kavanoza giriyor. Onda da çok talep görmeye başladı. İpsala ilçemiz de biliyorsunuz pirincin başkenti diyebileceğimiz bir bölge ve burada ne yapabiliriz diye düşünüldü. Merkez kooperatifimizin yaptığı pirinçli mantı var. Onu ilk etapta yerel marketlere tanıtımını yaptık ve epey bir sipariş de geliyor. Aslında bir yandan da kooperatifler arasında da etkileşim oluyor, birbirlerinden mal alıyorlar, ürün alıyorlar" diye konuştu.

        'ARTIK TANITIM İÇİN BİZE GELİYORLAR'

        Yerel lezzetlerin tanıtımı amacıyla artık kendilerine davet geldiğini söyleyen Bali, "Her kooperatifimizde farklı ürünler var, ürün gamımız çok geniş ama bunlar ilk etapta çok tercih edilen ürünler. Tabii bunların her geçen gün tanınırlığı da artıyor. Belli programlara davet ediliyoruz, ürünlerin tanıtımı amacıyla. Artık tanıtım amacıyla biz gitmiyoruz, bize gelmeye başladılar. Yaptığımız her programdan sonra da bir ürünümüz bir pazara giriyor. Ürünler pazara girince kadınlarımız mutlu oluyor, ekonomik anlamda bir aileye katkı sağlıyorlar. Biz her gün kendimizi geliştirmeye uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz" dedi.

        'TECRÜBELERİMİZİ HERKESLE PAYLAŞIYORUZ'

        Türkiye genelinde birçok kooperatifin tek çatı altında toplandığı tek markanın Edirne Yöresel olduğunu da söyleyen Bali, "Biz tecrübelerimizi bilgilerimiz arayan herkesle paylaşıyoruz. Artık marka tanınmaya başladı. Hatta bugün sabah Ankara'da bir fuar için davet yazısı geldi. Ankara'dan bunun bilinmesi, davet edilmesi bizim için güzel bir şey. 1 senede bu hale gelmek de aslında başarı. Hem ürün çeşitliliğini geliştirmek hem yeni pazarlar bulmak, hem ürünü tanıtmak kadınlarımıza yol göstermek 1 yıllık bir süreçte olumlu anlamda geçti ama sonuçları çok güzel. Kadınlarımız da çok hevesli. Onlardan bir şey istediğimizde ya da oturup konuşurken, fikirler hemen oluşuyor ve istenen her ürünü üretmede kadınlarımız çok yetenekli. İnşallah Edirne Yöresel markası adı altında sayıyı, kaliteyi arttırarak, tüm Türkiye'ye, ilerleyen zamanlarda da inşallah yurt dışına çıkartmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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