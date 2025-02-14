Kadınların ürettiği ürünlerin tek çatı altında satıldığı 'Edirne Yöresel', Türkiye'ye örnek oldu

EDİRNE Valiliği tarafından, kentteki yerel ürünlerinin tanınırlığının arttırılması amacıyla kadın kooperatiflerinin bir araya getirilerek oluşturulan 'Edirne Yöresel' markası, Türkiye genelinde örnek oluyor. Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, çalışmalar kapsamında kentteki çeşitli kooperatiflerden alınan 15 ürünle başlayan yolculuğun, 1 yılda 60 ürüne ulaştığını belirterek, "Her geçen gün pazarımız arttı, ürünler güzel olunca, kadınların elleri lezzeti olunca ilk etapta yerel marketler ve E-ticaretle başladığımız bu proje bugün tüm Türkiye'de bilinen ve örnek alınan bir proje oldu" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından 2024 yılı başında başlatılan çalışmalar kapsamında, kentte faaliyet gösteren 15 kadın kooperatifi ve 1 tarımsal kalkınma kooperatifi, tek çatı altında toplanarak, 'Edirne Yöresel' markası oluşturuldu. Proje kapsamında kadınların ürettiği kente özgü yöresel lezzetler ve el emeği ürünlerin tanınırlığının artması amacıyla, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı tarafından çalışmalar başlatıldı. Projenin ilk lansmanı ise 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. Süreç içerisinde, proje kapsamında oluşturulan internet sitesiyle, yurt içindeki pazara satışı sağlanan ürünler aynı zamanda, Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketleri ve zincir marketlerdeki raflarda da yerini aldı.

'15 ÜRÜNDEN 60 ÜRÜN ÇEŞİDİNE ULAŞTIK'

Aradan geçen 1 yıllık süreçte, büyük mesafe katedildiğini söyleyen Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, "22 Ocak 2024 tarihinde yapılan lansmanla Edirne Yöresel markası tanıtıldı. İlk tanıtımda kooperatiflerden aldığımız ürün gamı 15-16 çeşitten, projenin üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından bugün 60'a yaklaştı. Her ilçemizden kooperatiflerimizin ürünleri var. Ürünlerimizin üzerinde de hem ürünlerimizin tanıtılması amacıyla ilçelerin isimleri de belirtiliyor. Bununla birlikte kooperatiflerin niş ürünlerini biz marka altında topladık. İlk etapta Meriç yer fıstığının kıymetini, değerini anlayarak, onu paketleme yönünde bir talimatı oldu Sayın Valimizin. Biz de bu kapsamda şehrimizin sembolü olan Edirne kırmızısını da kullanarak bir tasarım yaptık ve paketleme yaptık. İlk olarak Türkiye genelinde zincir marketleri de olan Tarım Kredi Kooperatif marketleriyle görüşüldü. Onlar da ürünü çok beğendiler ve direk marketlerde raflarda yerini aldı. Satışlar iyi olunca, talep görünce, peyderpey ilk etapta Marmara Bölgesi’ne, ilerleyen günlerde de tüm Türkiye'ye Meriç Alibeyköy yer fıstığıyla girdik" dedi.