        Edirne Haberleri

        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 10:41 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:41
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Saçlımüsellim ve Gemici köylerindeki denetimde Afganistan, Pakistan, Cezayir ve Tunus uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

