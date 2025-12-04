Edirne'de gıda denetimi yapıldı

Edirne'de gıda denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gıda üretim ve satış yerlerinde denetim yapıldı.

Tarladan sofraya güvenli gıda ilkesiyle yürütülen denetimlerde, hijyen koşulları, üretim standartları, gıda güvenliği kriterleri başta olmak üzere birçok kriter kontrol edildi.

Denetime Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ve Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tutluel de katıldı.