        Edirne Haberleri

        Edirne'de gıda denetimi yapıldı

        Edirne'de gıda denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:53
        Edirne'de gıda denetimi yapıldı
        Edirne'de gıda denetimi gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gıda üretim ve satış yerlerinde denetim yapıldı.

        Tarladan sofraya güvenli gıda ilkesiyle yürütülen denetimlerde, hijyen koşulları, üretim standartları, gıda güvenliği kriterleri başta olmak üzere birçok kriter kontrol edildi.

        Denetime Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ve Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tutluel de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

