        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de tarihi Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere

        Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği noktada, dükkanların birbirine yakınlığı nedeniyle "Dar Çarşı" olarak bilinen ve yaklaşık 39 tescilli binadan oluşan Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

        Giriş: 04.12.2025 - 09:55 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:55
        Edirne'de tarihi Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere
        Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği noktada, dükkanların birbirine yakınlığı nedeniyle "Dar Çarşı" olarak bilinen ve yaklaşık 39 tescilli binadan oluşan Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

        Terziler Sokak'ta 65 metrelik güzergahı kapsayan alandaki dükkanlar, aslına uygun şekilde restore edildi. Düzenleme projesi, zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bitirilecek.

        Bölge esnafıyla buluşan Vali Yunus Sezer, sokağın ihya edilmesi için başlatılan çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını belirterek, renkli binaların ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

        Çalışmanın kente değer kattığını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

        "39 adet tescilli binanın yer aldığı sokağımızda, restorasyon çalışmalarıyla yapılar aslına uygun şekilde yenilenerek canlı renklerle yeniden estetik görünüme kavuşturuldu. Zemin çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sokak ilimizin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. Desteklerinden dolayı ilimiz adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve bakanlık yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz."

