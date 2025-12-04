Edirne'de asayiş
Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mescit Mahallesi'ndeki denetimde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ö'yü yakaladı.
S.Ö. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
- Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Uzunköprü ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.H'nin Muradiye Mahallesi ve Maksutlu köyündeki ikametlerinde arama yaptı.
Aramalarda tütüne emdirilmiş 50 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
