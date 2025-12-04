Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Özel İdaresinde görevli merhum Rahim Haseki'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:23 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Özel İdaresinde görevli merhum Rahim Haseki'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Haseki'nin ailesini evinde ziyaret etti.

        Sezer çifti, merhum Haseki'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

        - SGK İl Müdürü Lale'den Kaymakam Köken'e ziyaret

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Süleyman Lale, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette pirim ödemelerinde yapılabileceklere yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

        - Keşan DOÇEK'ten antrenman turu

        Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyesi bisikletliler Keşan'ın Çamlıca köyüne antrenman turu gerçekleştirdi.

        Derneğin başkanı Hakan Eşme, yaptığı açıklamada, uzun mesafeli bisiklet turları öncesinde antrenman yaptıklarını söyledi.

        Eşme, turların süreceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de tarihi Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmaları tamamla...
        Edirne'de tarihi Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmaları tamamla...
        Edirne'de gıda denetimi yapıldı
        Edirne'de gıda denetimi yapıldı