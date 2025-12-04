Edirne'den kısa kısa
Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Özel İdaresinde görevli merhum Rahim Haseki'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Haseki'nin ailesini evinde ziyaret etti.
Sezer çifti, merhum Haseki'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
- SGK İl Müdürü Lale'den Kaymakam Köken'e ziyaret
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Süleyman Lale, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette pirim ödemelerinde yapılabileceklere yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.
- Keşan DOÇEK'ten antrenman turu
Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyesi bisikletliler Keşan'ın Çamlıca köyüne antrenman turu gerçekleştirdi.
Derneğin başkanı Hakan Eşme, yaptığı açıklamada, uzun mesafeli bisiklet turları öncesinde antrenman yaptıklarını söyledi.
Eşme, turların süreceğini kaydetti.
