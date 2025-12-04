Edirne'den kısa kısa
Uzunköprü ilçesinde, polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçunun önlenebilmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmamaları için kahvehane, cami, muhtarlık, taksi durakları ve pazar yerleri gibi kalabalık noktalarda bilgilendirme toplantıları yaptı.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.
- İpsala'da arazi kiralama ihalesi yapılacak
İpsala Belediyesine ait arazilerin kiralanma ihalesi 9 Aralık Salı günü yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, ihaleye katılmak isteyen vatandaşların şartname ve detaylı bilgilere İpsala Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ulaşabileceği kaydedildi.
- Devamsızlık yapan öğrencilerin ailelerine ziyaret
Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde devamsızlık yapan öğrencilerin aileleri ziyaret edildi.
Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Devamsızlık Takip Komisyonu ile mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle çevre illere giden ailelere ziyaretler gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemik, öğrencilerin eğitim öğretim sürecinden kopmaması, yeniden okula gelmelerinin sağlanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.
