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        Edirne'de yoğun sis etkili oldu

        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 09:52 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:09
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        Edirne'de yoğun sis etkili oldu
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        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polisler, sürücüleri seyir halindeyken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

        Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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