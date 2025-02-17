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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Spor'a desteklerinin süreceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:23
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Spor'a desteklerinin süreceğini belirtti.

        Kerman, yaptığı açıklamada, Kaleiçi Spor'u 4-2 mağlup eden İpsala Spor'un ilçe halkını bir kez daha gururlandırdığını söyledi.

        Belediye olarak ilçenin takımına her zaman tam destek olmaya devam edeceklerini belirten Kerman, "Sporun ve gençlerimizin yanında durarak, İpsala'mızı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Bu büyük galibiyetten dolayı tüm takımımızı, yönetim kurulunu, teknik ekibimizi ve taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun." diye konuştu.

        - Uzun'dan kutlama

        Türk Hava Kurumu (THK) İpsala Şube Başkanı Murat Uzun, kurumun kuruluşunun 100. yılını kutladı.

        Uzun ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelen sundu.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan THK'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü gururla kutladığını belirten Uzun, Cumhuriyet'in önemli kurumlarından THK'yı daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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