Edirne'de bugüne sadece minaresinin yarısı ulaşan tarihi camide restorasyon sürüyor

Tunca Nehri seddesinin kenarında yer alan ibadethane, 2. Murat'ın emriyle mescit ve zaviye olarak yapıldı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde camiye dönüştürüldü.

Caminin ihya süreci hakkında bilgi alan Sezer'e, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da eşlik etti.

Yarım haldeki minareye iskele kuran restorasyon ekipleri, yapının ayağa kaldırılması için çalışma yapıyor.

Edirne'de bugüne sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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