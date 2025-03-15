Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de stat açılışında konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spor iyileştirir, spor birleştirir. Spor toplumun ve gençlerin kaynaşmasını sağlar. Onların paylaşmasını ve toplumla entegre olmasını sağlar." dedi.

Bak, Karaağaç Stadı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, çocukların, gençlerin sporla iç içe olmasını istedikleri belirtti.

Türkiye'nin Avrupa'daki en modern spor tesislerine sahip olduğunu vurgulayan Bak, büyük ve modern spor yatırımları yaptıklarını söyledi.

Spor tesisleri yapmaya devam ettiklerini anlatan Bak, "Yüzme havuzları, spor salonları, atletizm pistleri, basketbol ve voleybol sahaları yapıyoruz. Sporu çok önemsiyoruz. Sporla beraber, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan gençlerimizin uzak durmasını istiyoruz. Biz bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanına spor tesisleri yapıyoruz." diye konuştu.

Bakan Bak, dijitalleşmeyle beraber çocuklarda internet bağımlılığının ortaya çıktığının altını çizerek, "Biz istiyoruz ki çocuklarımız derslerini yaparken, belli bir araştırma yaparken internete girsinler. Ama diğer zamanlarında da spor yapsınlar. Spor iyileştirir, spor birleştirir. Spor toplumun ve gençlerin kaynaşmasını sağlar. Onların paylaşmasını ve toplumla entegre olmasını sağlar." ifadelerini kullandı.

"Yüzme bilmeyen kalmasın" projesiyle 12 milyon gence yüzme öğrettiklerini aktaran Bak, okullardaki yetenek taramasıyla da 5-6 milyon çocuğu spora yönlendirdiklerini belirtti.

- "Böyle güzel bir tesisi Edirne'ye kazandırdığımız için memnunuz"

Bakan Bak, Edirne'de spora yatırım yapmaya devam edeceklerini, her şeyin çocuklar için olduğunu söyledi.

Edirne'ye çok güzel bir spor tesisi daha kazandıklarını anlatan Bak, "Edirne spor şehri olmalı. Sporun iyileştirici gününü, birleştirici gücünü kullanmak istiyoruz. Bu tesisler Edirne'nin gençlerine, Karaağaç'ın gençlerine güzel bir imkan sunuyor. Belki buradan meşhur sporcular çıkacak. Güzel yerlere gidecekler. Birinci, ikinci lige transfer olanlar çıkacak. Böyle güzel bir tesisi Edirne'ye kazandırdığımız için memnunuz." dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ise kente verdiği desteklerden dolayı Bakan Bak'a teşekkür ederek, yapılan spor yatırımları sayesinde 2 bin 400 öğrencinin spora yönlendirildiğini anlattı. Konuşmaların ardından Karaağaç Stadı'nın açılışı yapıldı. Gençlerle bir süre top oynayan Bak, öğrencilerle fotoğraf da çektirdi. - Gençlik Ofisi açılışına katıldı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha sonra Peykler Medresesi'ndeki Genç Ofis açılış törenine katıldı. Ney dinletisiyle başlayan programda konuşan Bak, atıl durumda bulunan medresede restorasyon ve düzenleme çalışması yapıldığını söyledi. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan medresenin Genç Ofis olarak düzenlendiğini belirten Bak, "Bakanlığımız bütçesinde burayla ilgili desteğimizi verdik. Hakikaten güzel bir eser ortaya çıkmış." dedi. Bak, Genç Ofis ve Gençlik Merkezleriyle Türkiye'nin her yerinde gençlerle buluştuklarını ifade etti. Bu merkezlerde gençlere farklı alanlarda eğitimler verildiğini kaydeden Bak, "Gençlerin hem gelip ders çalıştığı hem yeni yetenekler kazandığı hem de ortak dostlar kazandığı yerler burası. Gençlik Merkezlerinin sayısı 540'ın üzerine çıktı, yenilerini ekliyoruz. Üniversitelerin içlerinde Genç Ofisler oluşturduk, bunların sayısı 320 civarında." diye konuştu. Bak, üniversite öğrencilerine yerelde ve ulusalda pek çok destek verdiklerini vurguladı. Açılışı yapılan Genç Ofis'in öğrenciler için cazibe merkezi olacağını belirten Bak, medresede Mimar Sinan'ın eserlerinin de tanıtılacağını dile getirdi. Vali Sezer de Peykler Medresesi'nde öğrencilere güzel imkanlar sağlanacağını ifade etti. Medresede eğitici çeşitli aktiviteler yapılacağını belirten Sezer, "Burası gençlerimize güzel hizmet edecek, gençlerimiz de ülkemize güzel hizmet edecek." dedi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bak ve beraberindekiler medreseyi gezdi. Bakan Bak daha sonra Selimiye Camisi önünde AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "İftara Beş Kala" etkinliğine katıldı.