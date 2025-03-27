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        Edirne Valiliği ekmek fiyatına yapılan zammın iptali için yargıya başvurdu

        Edirne Valiliği, ekmek fiyatına yapılan zammın iptali için yargıya başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:52
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        Edirne Valiliği ekmek fiyatına yapılan zammın iptali için yargıya başvurdu
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        Edirne Valiliği, ekmek fiyatına yapılan zammın iptali için yargıya başvurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, 20.03.2025 tarihli Edirne Ticaret ve Sanayi Odası kararı ile 220 gram ekmeğin fiyatının 15 lira, 440 gram ekmeğin fiyatının ise 30 lira olarak belirlendiği belirtildi.

        Ekmek fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki şikayetler üzerine, ilgili kanun maddesi kapsamında karara Valilikçe itiraz edilerek komisyon kurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Valilik temsilcisi itirazın kabulü yönünde oy kullanırken diğer taraflar itirazın reddi yönünde oy kullanmış olup, 1 üyenin kabul, 3 üyenin ret oyu vermesi sonucu oy çokluğuyla tarifeye itiraz talebimiz reddedilmiştir. Bu aşamadan sonra Valiliğimizce, ekmek fiyatlarına ilişkin karara karşı hukuki yollara başvurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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