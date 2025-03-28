Edirne Valisi Yunus Sezer'den Ramazan Bayramı mesajı:

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sezer, yayımladığı kutlama mesajında yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazanı, uğurlarken, insanları birleştiren, kırgınlıkları ortadan kaldıran çok özel zamanlardan Ramazan Bayramı’na ulaşmış olmanın mutluluğu ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Bayramların milletin manevi değerlerinin ve tarihinin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Millet olarak, bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak, iyiye ve güzele yönelmeli, hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak birbirimizi kucaklayabilmeyiz. Barış ve huzur kenti Edirne’mizde bu mübarek ayda binlerce vatandaşımızı ağırlarken, Edirne’deki bu huzur ve barış ortamının tüm İslam alemine hakim olması en önemli temennimizdir.