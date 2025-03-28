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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den Ramazan Bayramı mesajı:

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:37
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den Ramazan Bayramı mesajı:
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Sezer, yayımladığı kutlama mesajında yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazanı, uğurlarken, insanları birleştiren, kırgınlıkları ortadan kaldıran çok özel zamanlardan Ramazan Bayramı’na ulaşmış olmanın mutluluğu ve heyecanının yaşandığını belirtti.

        Bayramların milletin manevi değerlerinin ve tarihinin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Millet olarak, bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak, iyiye ve güzele yönelmeli, hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak birbirimizi kucaklayabilmeyiz. Barış ve huzur kenti Edirne’mizde bu mübarek ayda binlerce vatandaşımızı ağırlarken, Edirne’deki bu huzur ve barış ortamının tüm İslam alemine hakim olması en önemli temennimizdir.

        Ramazan ayı münasebetiyle Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu ev sahipliğinde, Balkan ülkelerinde iftar sofraları kurduk. Gönül coğrafyamızdan çok kıymetli misafirlerimizin de katılımıyla bu yıl 2. kez düzenlediğimiz 'Selimiye Gölgesinde Edirne- Balkan Buluşması' iftar programında Balkanlar ve ilimizin güzelliklerini gönül köprüleri kurarak Selimiye Camisinin gölgesinde bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadık."

        Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için her türlü tedbirinin alındığını vurgulayan Sezer, bayramın tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

        Sezer başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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