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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Edirne'de sahipsiz hayvanlar için yapılacak doğal yaşam alanını inceledi

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Keşan ilçesinde Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yanına yapılacak "Doğal Yaşam Alanı"nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 01.04.2025 - 16:10
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Edirne'de sahipsiz hayvanlar için yapılacak doğal yaşam alanını inceledi
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Keşan ilçesinde Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yanına yapılacak "Doğal Yaşam Alanı"nda incelemede bulundu.

        Bakımevini ziyaret eden Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'dan planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Edirne merkez, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde kurulacak doğal yaşam alanları projeleriyle ilgili bilgilendirilen Turan, daha sonra alanı gezerek inceleme yaptı.

        Turan, burada yaptığı açıklamada sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunları çözmek için çalıştıklarını söyledi.

        Bu kapsamda kanun hazırlandığını belirten Turan, "Eski yıllarda 'yakala, kısırlaştır ve sal' formülü vardı. Son çıkan kanundan sonra 'yakala, rehabilite et, sahipleninceye kadar barınakta tut' formatı başlamış oldu." dedi.

        Turan, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunun kurumlara değişik görevler yüklediğini ifade etti.

        Bu görevleri iyi uygulayan belediyeler olduğu kadar uygulamayanların da bulunduğunu dile getiren Turan, "Örneğin mutlaka binde 5 bütçenin bu hayvanlarımızın rehabilite edilmesine ayrılması gereği var. Mutlaka belli tarihte hayvan barınağı yapılması zorunluluğu var. Özetle Türkiye'nin sokaklarında artık sahipsiz hiçbir hayvanın olmamasını istiyoruz. Çocuklarımız güvenle gezsin, yaşlılarımız güzelce ibadetini yapsın, pazarda, parkta ve bahçede hiç kimsenin endişe duymayacağı bir ortam olsun istiyoruz." diye konuştu.

        - "Sokaklarımızda insanlarımız olacak"

        Turan, Keşan'daki mevcut barınağa ek olarak 50 dönümlük bir alanın yapılacağını dile getirdi.

        İl Özel İdaresi ve belediye işbirliğinde yapılacak çalışmalarla Keşan'da toplamda 120 dönümlük bir tesisin oluşacağını aktaran Turan, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda Uzunköprü'de 38 dönüm, merkezde 40 dönüm olmak üzere 3 ayrı bölgede benzer çalışmalar yapılacak. Emeği geçen herkese özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Devletin asli görevlerinde bir tanesi sokak güvenliğidir. İster insandan sokak eylemleri riski olsun ister hayvandan sokak riski olsun ister trafik güvenliğinden olsun. Nereden olursa olsun, bu güvenliği sağlamak kamunun devletin temel görevlerinden bir tanesidir. Bu görevi yerine getirirken biri diğerinden önce veya sonra değildir. Her risk bizim açımızdan eşittir. Tüm riskleri aşmak için gayret edeceğiz. Dünyada olmayan sorunun Türkiye'de olmasını kabul etmiyoruz. Hayvanlarımız ya sahiplenilip evde ve iş yerinde olacak ya da barınakta olacak. Sokaklarımızda insanlarımız olacak."

        Turan, konunun siyasi olmadığını, çalışmaların güvenlik ve huzur merkezli olarak yapıldığını vurguladı.

        Vali Sezer ise sahipsiz hayvanlarla ilgili sıkıntıların çözümüne yönelik kentte 3 yerde doğal yaşam alanları oluşturulacağını ifade etti.

        Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü anlatan Sezer, "Hem hayvanların refahı için hem daha iyi koşullarda sahiplendirilmesi hem de üzücü olaylarla karşılaşmamak üzere ilimizde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da alınacak tedbirlerle sahipsiz hayvan sorununun el birliğiyle çözüleceğini belirtti.

        Turan, incelemelerinin ardından Edirne Valiliğini ziyaret etti.

        Valilik önünde Turan'ı Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rasim Özgün ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu tarafından karşılandı.

        Vali Sezer'den kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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