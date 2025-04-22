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        Edirne'de öğrenciler, okullarına saha sözü aldıkları Vali Sezer'e tezahüratta bulundu

        Edirne'de katıldığı programda Vali Yunus Sezer'den okullarına saha sözü alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:15 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:17
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        Edirne'de öğrenciler, okullarına saha sözü aldıkları Vali Sezer'e tezahüratta bulundu
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        Edirne'de katıldığı programda Vali Yunus Sezer'den okullarına saha sözü alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

        Vali Sezer, Mahalle Ligi final karşılaşması için Şükrüpaşa Atletizm Sahası'na gitti.

        Türk bayraklarıyla karşıladıkları Sezer'in etrafını saran öğrencilerden bazıları, okullarına ikinci saha, bazıları da yeni saha yapılmasını istedi. Öğrenciler, Vali Sezer'den olumlu yanıt alınca tezahüratta bulundu.

        Öğrencilerden biri "Bugün benim en mutlu günüm.", bir diğeri de "Büyüksün Valim." diyerek sevincini paylaştı.

        Vali Sezer, ilgili birimlere, öğrencilerin taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi talimatını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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