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        Edirne Valiliğinden İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama:

        Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir ihbar ve sorun olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:39
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        Edirne Valiliğinden İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama:
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        Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir ihbar ve sorun olmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul Silivri'de yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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