TÜ'de "Geleneksel El Sanatları Çalıştayı" sergisi açıldı

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Geleneksel El Sanatları Çalıştayı" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Kültürel Miras Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen "Geleneksel El Sanatları Çalıştayı" sona erdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, geleneksel el sanatlarının derin manevi boyutunun bu tür etkinliklere farklı bir anlam kazandırdığını söyledi.

Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esin Benian ise iki gün süren bu çalıştayda öğrencilerin geleneksel el sanatlarını yakından tanımalarını, sanatın farklı alanlarına dokunmalarını ve ürettikleri eserlerle yeteneklerini keşfetmelerini amaçladıklarını ifade etti.

17 bölümden 60 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çini boyama, takı tasarımı ve ebru sanatından oluşan üç farklı atölyede geleneksel el sanatlarına dair yeteneklerini sergileme fırsatı bulan öğrencilerin eserleri beğeni topladı.