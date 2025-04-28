Edirne'de bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı
Edirne'de bir lisenin önünde çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.
Edirne'de bir lisenin önünde çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Babademirtaş Mahallesi'nde bir lisenin önünde iki öğrenci arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir öğrenci göğsünden bıçakla yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan öğrenci sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer öğrenci ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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