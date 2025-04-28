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        Edirne'de bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı

        Edirne'de bir lisenin önünde çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:14 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:24
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        Edirne'de bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı
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        Edirne'de bir lisenin önünde çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Babademirtaş Mahallesi'nde bir lisenin önünde iki öğrenci arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir öğrenci göğsünden bıçakla yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan öğrenci sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Diğer öğrenci ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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