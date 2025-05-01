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        Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:39 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:47
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        Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.Ş. idaresindeki 22 KH 270 plakalı otomobil, Sinanköy köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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