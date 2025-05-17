Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında, 51 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü
        Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü

        Benzer Haberler

        Kapıkule'de otobüsteki 77 kilo uyuşturucu hapı Neptun buldu
        Kapıkule'de otobüsteki 77 kilo uyuşturucu hapı Neptun buldu
        Kapukule'de otobüsteki 77 kilo uyuşturucu hapı Neptun buldu
        Kapukule'de otobüsteki 77 kilo uyuşturucu hapı Neptun buldu
        Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor
        Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor
        Kapıkule'de 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kapıkule'de 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kapıkule'de kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 8 bin adet sülük ele geçi...
        Kapıkule'de kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 8 bin adet sülük ele geçi...
        Edirne'de çukura düşen at, vinçle kurtarıldı
        Edirne'de çukura düşen at, vinçle kurtarıldı