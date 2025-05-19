Trakya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşe Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen yürüyüş, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda başladı.

Kırklareli'nde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Edirnelilerin bayramını kutladı.

Kortej, taşıdıkları Türk bayrakları, Atatürk posteri ve meşalelerle bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Edirne'de fener alayı, Kırklareli ve Tekirdağ'da gençlik yürüyüşleri düzenlendi.

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