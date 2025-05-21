TÜ Mühendislik Fakültesinde 358 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan Hilal Aydın, diplomasını sadece kendi emeğine değil, annesinin rahatsızlığı nedeniyle kendisiyle fedakarca ilgilenen babasına adadı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 358 öğrenci kep atarken, en duygusal anlar, fakülte birincisi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Hilal Aydın'ın konuşması sırasında yaşandı.

Mezun olmanın gururunu yaşayan Aydın, "Zor koşullara rağmen kimseden yardım almadan beni büyüten babama teşekkür ediyorum. Bana hem babalık hem annelik yaptı. Gösterdiği emek, özveri ve sevgi kelimelerle tarif edilemez." dedi.

Konuşması salonda alkışlanan Aydın, sahneden iner inmez kendisini bekleyen babası Kadir Aydın'a sarıldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hacı Ali Güleç ise genç mühendislerin aldıkları eğitimle Türkiye'ye ve dünyaya katkı sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

Törende elektrik-elektronik, bilgisayar, gıda, makine ile genetik ve biyomühendislik bölümlerinden mezun olan 358 öğrenci kep attı.